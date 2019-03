Trumps Ex-Anwalt sagt erneut vor Kongress aus

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, soll in der kommenden Woche erneut vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, sagte am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer nicht-öffentlichen Sitzung mit Cohen, die Befragung solle am 6. März fortgesetzt werden.

/APA (AFP)/MANDEL NGAN Aussagen von Cohen setzen den US-Präsidenten unter Druck