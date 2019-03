Trumps Ex-Anwalt verklagt Trump-Organisation

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, verklagt die Trump-Organisation auf Zahlung von rund 1,9 Millionen Dollar (1,68 Mio. Euro) Anwaltskosten. Nach der am Donnerstag bei einem Gericht im US-Staat New York eingereichten Klage handelt es sich dabei um Ausgaben, die Cohen für seinen Rechtsbeistand in zahlreichen Anhörungen und Verfahren aufwenden musste.

SN/APA (AFP/GETTY)/MARK WILSON Cohens Anwälte werfen der Trump-Organisation Vertragsbruch vor