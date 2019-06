Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort plädiert auf nicht schuldig

Der bereits inhaftierte Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat in einem neuen Verfahren gegen ihn auf nicht schuldig plädiert. Der 70-Jährige, der am Donnerstag in Handschellen in ein New Yorker Gericht geführt wurde, wies die 16 Anklagepunkte, darunter Fälschung von Geschäftsunterlagen und Darlehensbetrug, zurück.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Manafort wies alle Anklagepunkte zurück