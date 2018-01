Trumps fossile Renaissance stockt

Der Vorstoß zur Subventionierung von Kohle und Atom ist gescheitert.

Die Energiepolitik von US-Präsident Donald Trump kommt nicht recht vom Fleck. Die Ende 2017 angekündigte Öffnung der US-Küstengewässer für neue Ölbohrungen stößt auf Widerstand. Als dieser Tage bekannt wurde, dass das von Barack Obama erlassene Bohrverbot für Florida, wo Trump mit Mar-a-Lago seinen Golfsitz hat, allerdings weiterhin gelten soll, war eine Welle des Spottes und der Empörung die Folge. Elf Küstenstaaten, darunter auch republikanisch regierte, wollen ebenfalls keine neuen Bohrplattformen vor ihren Küsten sehen und fragen nun, was sie von Florida unterscheidet. In neun Küstenstaaten finden 2018 noch dazu Gouverneurswahlen statt. Innenminister Ryan Zinke kündigte an, er werde noch mit allen betroffenen Staaten Gespräche über das Bohrverbot bzw. dessen Aufhebung reden.