Die gewalttätigen Proteste im Irak und die Drohung aus Nordkorea bringen Donald Trump in Zugzwang. Doch er hat keine Optionen mehr.

Glaubt man den TV-Bildern, verbringt Donald Trump eine entspannte Urlaubszeit. Außer ein paar Spendengalas stehen keine öffentlichen Termine an und die einzige sichtbare Aktivität des US-Präsidenten besteht in der täglichen Fahrt von seiner Riesenvilla in Palm Beach zum nahen Golfplatz. ...