Trumps "Ich-Diplomatie" ist gescheitert

Donald Trumps "Ich-Diplomatie" erleidet in Nordkorea Schiffbruch. Eine Strategie lässt sich nicht durch Vermessenheit ersetzen.

Zugegeben, die "Hau-den-Trump"-Berichterstattung hat ihre Halbwertzeit erreicht. In der Regel liefert sie wenig neue Erkenntnisse. Doch die intellektuelle Langeweile, die damit einhergeht, macht das Gegenteil nicht richtig.



Das ist der Irrtum, dem diejenigen unterlagen, die in donald Trumps amateurhafter Außen- und Sicherheitspolitik etwas Geniales zu entdecken vermochten. Ganz zu schweigen von denen, die den selbst ernannten "Meister des Deals" mit viel Wortgeklingel zu einem kreativen Geist machten, der einer verstaubten Elite zeigt, wie es wirklich geht.



Trump schaffte es, den Wunderglauben an die magischen Künste seiner "Ich-Diplomatie" über die Grenzen des Kontinents hinaus zu verbreiten. Auch in Europa hofften am Ende nicht wenige, der unkonventionelle Ansatz des Präsidenten habe geschafft, was seine Vorgänger über 65 Jahre nicht vermochten.



Die plötzliche Absage des Nordkorea-Gipfels entzauberte den zum Hipster der Diplomatie verklärten Trump. Er ist nur, was er immer schon war: Ein Blender und Scharlatan, der seine Taktiken aus dem Sumpf der New Yorker Baubranche in die große Politik überträgt.



Das Muster lässt sich inzwischen klar beschreiben. Trump schafft erst Bedingungen oder stellt Forderungen, die so extrem daherkommen, dass sie Empörung auslösen. Im Fall Nordkoreas drohte er "dem kleinen Raketenmann" mit der "totalen Zerstörung", falls er seine Atomwaffen nicht aufgebe.



Dann ergreift er "überraschende" Initiativen. Dazu gehört die Idee eines Gipfeltreffens und das öffentliche Bauchpinseln eines brutalen Diktators.



Der nächste Schritt hängt dann von der Reaktion ab. Fällt diese nicht wie gewünscht aus, kommt der Rückzieher zur Ausgangsposition. Wobei sich Trump stets eine Hintertür offen lässt. Das entspricht in diesem Fall dem Absagebrief und den folgenden ambivalenten Äußerungen.



Lenkt die andere Seite dagegen weit genug ein, überschüttet Trump sie mit Lob und feiert seinen Deal.



Leider funktioniert Weltpolitik nicht wie die New Yorker Baubranche. Deshalb ist Trumps "Ich-Diplomatie" auch nicht genial, sondern schlicht vermessen. Ein Gipfel mit Kim wäre nach allen Regeln der Außenpolitik am Ende eines sorgfältig geplanten Verhandlungsprozesses gestanden, nicht am Anfang.



Die verächtlich zur Seite gestoßenen Experten hätten die Prämissen solcher Verhandlungen richtig gesetzt. Dass Kim Jong Un tatsächlich die Atomwaffen aufgeben würde, die sein Regime gegen die Supermacht USA immunisierten, glaubte kaum jemand, der nur rudimentär etwas von dem Sicherheitsstreben der Kim-Dynastie versteht. Auf einer solchen Grundlage konnten Verhandlungen keinen Erfolg haben.



Das Problem mit Trumps "Ich-Diplomatie" besteht darin, dass anders als in der Immobilienwelt nicht bloß ein Deal scheitert. Der Präsident steht in Nordkorea vor einem Scherbenhaufen, von dem er sich nicht einfach verabschieden kann. Hätte er die Profis ans Werk gelassen, wäre genau diese Situation vermieden worden.



So hat sich der selbstherrliche Trump in eine Sackgasse manövriert.