Trumps Kandidatin für CIA-Spitze sieht Folter als Fehler

Die von US-Präsident Donald Trump als CIA-Chefin nominierte Gina Haspel distanziert sich weiter von den in der Vergangenheit eingesetzten Foltermethoden. Im Rückblick zeige sich, dass der Auslandsgeheimdienst "das Programm der verschärften Verhörmethoden" nicht hätte anwenden sollen, schrieb sie in einem am Dienstag von US-Medien veröffentlichten Brief an Senatoren des Geheimdienstausschusses.

