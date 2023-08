Trumps Richterin: "Präsidenten sind keine Könige"

Tanya Chutkan hat schon 38 Urteile zum Sturm aufs US-Kapitol gefällt. Jedes Mal gab es eine Haftstrafe. Nun steht Ex-US-Präsident Donald Trump vor ihr. Eine Frau mit einer außergewöhnlichen Biografie.

Richterin Tanya Chutkan gilt als eine Frau der besonders klaren Worte, die auch dann kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um den einst mächtigsten Mann der Welt geht. Der frühere US-Präsident Donald Trump berief sich vor anderthalb Jahren auf "Amtsgeheimnisse", um dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol interne Kommunikation aus seinem Weißen Haus vorzuenthalten. Chutkan aber lehnte ab, ordnete die Herausgabe der Dokumente an und schrieb an Trump: "Präsidenten sind keine Könige. Und ein Kläger ist kein Präsident."

Auch wenn in Rechtskreisen die Entscheidung völlig unumstritten war und auch der Oberste Gerichtshof sie mit acht zu eins bestätigte, so zeigte doch die pointierte Formulierung, wie Chutkan auf Trumps juristische Verschleppungstaktiken blickt. Die 61-Jährige gilt als zielstrebig, sachlich und politisch kaum angreifbar. In den nächsten Monaten kommt Chutkan eine wichtige Rolle zu, denn sie sitzt dank einer zufälligen Auslosung nun dem bisher schwerwiegendsten Strafprozess gegen Trump vor. Neben der Geschworenenjury muss sie letzten Endes darüber entscheiden, ob der einstige Präsident unter anderem wegen versuchten Wahlbetrugs ins Gefängnis muss. Am Donnerstagabend plädierte Trump bei der formellen Vorstellung der Anklage in Washington auf "nicht schuldig". Er wertete die Strafverfolgung gegen ihn erneut mehr als politisch motiviertes Manöver.

Das Porträt der Website United States Courts über US-Bundesrichter beschreibt die aus Kingston in Jamaika stammende Chutkan, eine passionierte Tänzerin, als Kämpferin mit klarem Bewusstsein dafür, wie außergewöhnlich ihre Biografie im US-Rechtssystem ist. "Für viele Menschen scheine ich viele Quoten zu erfüllen: Einwanderin, Frau, Schwarz, Asiatin", wird Chutkan zitiert. "Deine Qualifikation wird immer kritisiert werden und du musst ein dickes Fell entwickeln", sagt die Mutter zweier Söhne.

Chutkan hat unter anderem an der renommierten George Washington University in der US-Hauptstadt studiert, arbeitete danach in Anwaltskanzleien und elf Jahre lang als Pflichtverteidigerin, teils auch für mutmaßliche Mörder, Kidnapper und Vergewaltiger. Danach war Chutkan als Verteidigerin für Wirtschaftskriminalität mit Spezialisierung auf Kartellprozesse tätig, bevor sie 2014 unter Barack Obama zur Bundesrichterin ernannt wurde, bestätigt vom Senat ohne eine einzige Gegenstimme der Republikaner. In vielen Punkten ist ihr Lebenslauf damit das Gegenteil einer anderen wichtigen Frau in Trumps vielen Gerichtsverfahren: Aileen Cannon. Als vor einigen Wochen in Florida die junge Richterin ausgelost wurde, um dort Trumps Prozess zu unrechtmäßig zurückbehaltenen Geheimdokumenten zu leiten, war der Unmut aufseiten der Demokraten groß. Die Bundesstaatsanwältin Cannon war von Trump kurz vor Ende seiner Amtszeit auf Empfehlung der erzkonservativen Richtervereinigung Federalist Society eingesetzt worden und hatte zuvor in anderen Detailfragen bereits Sympathien für dessen Rechtsauffassungen durchblicken lassen.

Tanya Chutkan hat bereits Erfahrungen im Umgang mit den Geschehnissen des 6. Jänner 2021 und gilt als besonders strenge Richterin. Sie hat laut Associated Press 38 Urteile zum Kapitolsturm gefällt und in jedem einzelnen davon Haftstrafen verhängt, teils sogar über dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Ausmaß. Sie bezeichnete die Proteste bereits als "versuchten Staatsstreich". Und selbst die sonst nüchterne Nachrichtenagentur AP beschrieb Chutkan als "härteste Vollstreckerin".

Das nächste Zeichen kann sie am 28. August setzen: Dann will Chutkan den Zeitplan für den weiteren Prozessverlauf darlegen. Trumps Verteidigung würde dagegen am liebsten erst nach der Wahl im November 2024 verhandeln. Es ist wahrscheinlich, dass Chutkan Trumps Taktiken erneut ablehnt. Zwischen seiner ersten Klage, die Dokumente des Weißen Hauses nicht an den Untersuchungsausschuss weitergeben zu wollen, und dem Urteil mit ihrer inzwischen berühmten Antwort lagen gerade einmal 23 Tage.