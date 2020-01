Trumps Speerspitze im US-Senat

Mitch McConnell (77) hält im Impeachment-Prozess seine Hand schützend über den Präsidenten. Der Senatsführer braucht Donald Trump, um seine eigene Macht nicht zu verlieren.

Es war ein feierlicher Moment, als John Roberts, der Oberste Richter am Verfassungsgericht, die Senatoren zum Auftakt des Amtsenthebungs-Prozesses darauf einschwor, "unparteiische Gerechtigkeit entsprechend der Verfassung und der Gesetze" walten zu lassen. Auch der republikanische Senatsführer Mitch McConnell hebt die rechte Hand zum Eid und stimmt in den "I-do"-Chor seiner 99 Kollegen ein, die über Präsident Trump zu Gericht sitzen werden.

"Ein glatter Meineid", hält der ehemalige Ethik-Beauftragte George W. Bushs im Weißen Haus, Richard Painter, seinem republikanischen Parteifreund vor. McConnell habe vorher öffentlich genau das Gegenteil angekündigt und versprochen, sich eng mit dem Weißen Haus bei der Verteidigung Trumps abzustimmen. "Das ist widerlich."

Tatsächlich hatte der 77-jährige Senatsführer in einem Interview von Mitte Dezember wortwörtlich gesagt, er sei "kein unparteiischer Geschworener". Das Impeachment sei ein politischer Prozess und habe nichts mit dem Recht zu tun. "Wir werden ein weitgehend parteiisches Ergebnis im Senat haben", sagte McConnell. "Ich werde bei all dem nicht unparteiisch sein."

Kann der Senator aus Kentucky auch nicht. Zusehr ist er von Donald Trump abhängig. Nach vier Jahrzehnten in der Politik hatte sich 2015 endlich sein Traum erfüllt und er rückte an die Spitze des Senats. Seine Wiederwahl im November als Senator seines Heimatstaats hängt an einem seidenen Faden.

"Die Leute haben Trump hier aus demselben Grund gewählt, aus dem sie McConnell hassen", erklärt Ryan Aquilina, dessen "Ditch Mitch"-Kampagne mit Spenden überflutet wird. Die Beliebtheitswerte des Präsidenten in Kentucky liegen um 20 Punkte vor denen des Senators, was dessen politische Abhängigkeit von Trump erklärt.

Während der Kohle-Staat am Fuß des Appalachen-Gebirges heute der drittärmste Bundesstaat der USA ist, stieg McConnell mit einem Vermögen von rund 20 Millionen Dollar zu einem der reichsten Senatoren auf. Ein Teil des Geldes kommt von seine zweiten Ehefrau Elaine Chao, die aus einer wohlhabenden taiwanesischen Familie mit engen Verbindungen zum früheren Führer der Volksrepublik China, Jiang Zemin.

Der selbsternannte "Dark Vader" der Republikaner ist vehementer Gegner des Versuchs, den Einfluss von Großspendern auf die amerikanische Politik zu beschränken. Kein Wunder, dass mehr als 90 Prozent von McConnells eigenen Spendeneinnahmen von außerhalb Kentuckys kommen.

Auch schaffte es der in Alabama geborene Südstaatler, seine Frau als Verkehrsministerin im Kabinett Trump zu installieren. In der Folge flossen Steuermittel für Projekte in Kentucky.

McConnell ist nicht so laut wie Trump, aber mindestens so parteiisch. Und ist stolz darauf. Nach dem Tod des konservativen Verfassungsrichter Antonin Scalia im Februar 2016 nutzte er seine neu gewonnene Macht als Senatsführer, die Anhörung des von Barack Obama vorgeschlagenen Nachfolgers im Supreme Court bis zum Wahltag aufzuhalten. "Das war die vielleicht folgenreichste Entscheidung, die ich je getroffen habe."

McConnell sei der ultimative Trump-"Macher" beschreibt der langjährige Berater J. Scott Jennings die Symbiose zwischen dem Aushängeschild des Parteiestablishments im Senat und dem populistischen Außenseiter im Weißen Haus. Die Allianz ist eine Art Überlebenspakt. Trump braucht den Schutz des Senatsführers beim Impeachment, McConnell die Unterstützung des Präsidenten für seine Wiederwahl.

Nach Ansicht des Rechtsexperten Lawrence Douglas von der Amherst University ist das der tiefere Grund für die Aussichtslosigkeit des Amtsenthebungs-Verfahrens. "In dem McConnell-Schauprozess werden keine Zeugen gehört, keine Dokumente gesichtet", klagt der Professor. "Die Justiz marschiert zum Kommando des Angeklagten."