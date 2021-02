Trumps Steuerunterlagen bei Manhattans Staatsanwaltschaft

Nach jahrelangem Ringen liegen der New Yorker Staatsanwaltschaft die Steuerunterlagen des früheren US-Präsidenten Donald Trump vor. Man habe die Unterlagen bereits am Montag erhalten, erklärte Sprecher Danny Frost am Donnerstag auf Anfrage und bestätigte entsprechende Medienberichte.

SN/APA/AFP/SAUL LOEB Nach der Amtszeit kommen vielelicht Steuertroubles auf Trump zu