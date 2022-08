Trumps Umgang mit Geheimdokumenten spaltet Republikaner

Die Durchsuchung von Donald Trumps Anwesen in Florida polarisiert die ohnehin über den ehemaligen US-Präsidenten gespaltene Republikanische Partei noch weiter. Der Abgeordnete Adam Kinzinger, der als einer von zwei Republikanern dem Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol angehört, ging am Sonntag Parteikollegen an, die Trumps Umgang mit geheimen Dokumenten verteidigen.

SN/APA/AFP (Archiv)/SAUL LOEB Republikaner Kinzinger kritisiert Parteikollegen