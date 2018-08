Trumps verhängnisvolle Affären

Zwei enge Vertraute Donald Trumps wurden verurteilt. Vor allem die illegalen Schweigegeldzahlungen an seine ehemalige Geliebten könnten den US-Präsidenten nun selbst in Bedrängnis bringen.

Die Szene wirkte, als sei sie auf der Zeitschiene verrutscht. In der Stadthalle von Charleston im Kohlestaat West Virginia redete US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend seine Anhänger in Rage: Es gebe "keinen schlimmeren Albtraum" als einen Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen im November, zeterte er. "Sie werden unsere Institutionen vernichten, unsere Flagge missachten und unsere Strafverfolgung herabwürdigen!" Als wenig später ein anderer Redner die Demokratin Hillary Clinton erwähnte, grölte die Menge: "Lock her up!" ("Sperrt sie ein!"). Trump strahlte.