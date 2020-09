Trumps Verhalten bei Corona für Biden "beinahe kriminell"

Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Präsident Donald Trump ein "beinahe kriminelles" Verhalten in der Coronakrise vorgeworfen. Hintergrund ist das Eingeständnis des Republikaners, er habe das Coronavirus-Risiko bewusst heruntergespielt. Biden sagte dem Sender CNN in einem am Mittwoch im Voraus in Auszügen veröffentlichten Interview, Trumps Verhalten sei "abscheulich".

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Biden findet Trumps Verhalten "abscheulich"