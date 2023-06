Trumps Verteidigung?Angriff!

Donald Trump soll am Dienstag vor Gericht erscheinen. Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf mögliche Unruhen vor.

Donald Trump gab bei Parteiveranstaltungen am Wochenende einen Vorgeschmack darauf, was den USA während des Verfahrens blüht.

Seit vergangenen Donnerstag steht fest, dass die USA eine juristische Premiere erleben werden: Zum ersten Mal soll einem Ex-Präsidenten in einem Bundesverfahren der Prozess gemacht werden. Sollte eine Einigung in letzter Minute ausbleiben, muss damit eine Geschworenenjury in Florida in der Sache "Die Vereinigten Staaten gegen Donald Trump" entscheiden. Seit der Verkündung der Anklage bemüht sich die politische Klasse Amerikas die Gründe, den Ablauf und die möglichen Folgen dieses Prozesses abzuschätzen.

Er soll nach Amtsende Hunderte geheime Dokumente ...