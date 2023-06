Trumps Verteidigung heißt Beleidigung

Die zweite Straf-Anklage gegen Donald Trump steht fest und zum zweiten Mal startet der frühere US-Präsident seine übliche Verteidigung: Dienstagabend beleidigt er vor Fans seine Ankläger und Amtsinhaber Joe Biden - lässt aber auch erkennen, wie seine Verteidigung vor Gericht aussehen könnte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat mit Beleidigungen und Ablenkungsmanövern auf seine Anklage zum illegalen Zurückhalten von Regierungsdokumenten reagiert. Eine Bande aus "Verbrechern, Außenseitern und Marxisten" sei hinter ihm her, sagte Trump am Dienstagabend vor treuen Anhängern in seinem Golfclub Bedminster in New Jersey bei New York. Über seinen Nachfolger Joe Biden klagte Trump: "Der Präsident hat versucht, die amerikanische Demokratie zu zerstören." Trump argumentiert schon seit langem zu Unrecht, dass angeblich Biden den Prozess eingeleitet habe, denn es war ...