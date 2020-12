Trumps Veto ist gebrochen

Mehr als 100 Parteifreunde weisen das Präsidenten-Veto gegen den Verteidigungshaushalt im Kongress zurück. Damit ist wohl auch der Truppenabzug aus Deutschland endgültig vom Tisch.

Die Demütigung des Präsidenten vollzog sich in Zeitlupe. Einzeln mussten am Montagabend im US-Repräsentantenhaus die 435 Abgeordneten oder ihre Vertreter votieren. So wuchs Minute um Minute sichtbar der Widerstand gegen Donald Trumps Veto zum Verteidigungsetat. Am Ende stellten sich 109 Republikaner gegen den Präsidenten. Mit einer Mehrheit von 322 zu 87 Stimmen wurde das Gesetz bestätigt.

Nun muss im Laufe der Woche der Senat über Trumps Einspruch abstimmen. Wird der 740-Milliarden-Militäretat dort ebenfalls - wie erwartet wird - ...