Truss und Sunak bereiten sich auf Wahlkampf vor

Die beiden verbliebenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson haben sich nach der letzten Wahlrunde in der konservativen Fraktion optimistisch gezeigt. In einer Stichwahl müssen sie sich nun den Mitgliedern der konservativen Partei stellen. Wer neue Parteichefin oder Parteichef der Tories und damit auch Premier wird, soll sich am 5. September herausstellen. Es wird ein hart geführter Wahlkampf erwartet.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL/TOLGA AKMEN Liz Truss und Rishi Sunak werden sich harten Wahlkampf liefern