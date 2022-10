Truss will auch nach Kehrtwende weitermachen

Die britische Premierministerin Liz Truss will auch nach einer Kehrtwende bei so gut wie allen politischen Projekten im Amt bleiben. Ihr Fokus liege weiterhin darauf "zu liefern", sagte ein Regierungssprecher am Montag auf die Frage, ob Truss Konsequenzen aus ihrem Scheitern bei ihrer Steuerpolitik und der Deckelung der Energiepreise ziehen werde. Die konservative Regierungschefin (47) ist erst seit Anfang September im Amt.

SN/APA/AFP/POOL/DANIEL LEAL Truss gilt nach nur kurzer Zeit im Amt als schwer angeschlagen