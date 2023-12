Tschechien nahm Abschied von Karel Schwarzenberg

Zahlreiche hochrangige tschechische sowie ausländische Vertreter aus Politik und Diplomatie haben am Samstag Abschied vom früheren tschechischen Außenminister und Ehrenvorsitzenden der rechtsliberalen Partei TOP 09, Karel Schwarzenberg, genommen. Die offizielle Trauerfeier mit staatlichen Ehren, die vom Tschechischen Fernsehen (CT) direkt übertragen wurde, fand im Sankt-Veits-Dom auf der Prager Burg statt.

Der Sarg mit den eingeäscherten Überresten Schwarzenbergs war in eine blau-weiße Ahnenfahne gehüllt. Die Predigt bei der vom Prager Erzbischof und tschechischem Primas Jan Graubner geleiteten Totenmesse hielt der bekannte Theologe und Soziologe Tomáš Halik. Er bezeichnete Schwarzenberg als "Züchter der demokratischen Verwalter des öffentlichen Lebens" in Tschechien. Schwarzenberg sei ein Gentleman und Inspirator gewesen. Er sollte deswegen fortan als "Erzieher der tschechischen Gesellschaft zum Edelsinn" in Erinnerung bleiben, so Halík.

Mit einer kurzen Erinnerungsrede trat auch der tschechische Staatspräsident Petr Pavel auf. Er würdigte Schwarzenberg als "große Persönlichkeit der modernen Geschichte". Schwarzenberg habe seine Heimat geliebt. Er habe den Weg des Dienstes für die Tschechische Republik gewählt. Er sei politisch aufrichtig gewesen und fähig gewesen zu vereinen und Dialog zu führen. "Ein außerordentlicher Politiker und geschickter Diplomat ist gegangen. Karel Schwarzenberg wird diesem Land fehlen", so Pavel.

An der Trauerfeier nahmen außer den Familienangehörigen - mit der Witwe Therese Fürstin zu Schwarzenberg an der Spitze - mehrere Staatsoberhäupter teil. Anwesend waren die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová, der monegassische Fürst Albert, Großherzog Henri von Luxemburg. Gekommen sind auch Prinz Alois von Liechtenstein, der Urenkel von Kaiser Karl I. von Österreich, Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen, oder der frühere tschechische Staatschef Miloš Zeman, dem Schwarzenberg 2013 bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahl unterlag.

Hunderte Menschen verfolgten die Trauerfeier auf Bildschirmen auf den Höfen der Prager Burg und dem anliegenden Hradschiner Platz. Auf Wunsch Schwarzenbergs, der am 12. November 2023 in Wien im Alter von 85 Jahren gestorben war, erklangen am Ende der Trauerfeier die frühere tschechoslowakische Staatshymne und das alte tschechische Weihnachtslied Narodil se Kristus Pán (Christus, der Herr, wurde geboren).

Nach der Beendigung der Trauerfeier hielt das Auto mit den sterblichen Überresten Schwarzenbergs, begleitet von Polizeimotorrädern, kurz vor dem Schwarzenberg-Palast am Hradschiner Platz an. Anschließend fuhr es am Palais Černín, dem Sitz des tschechischen Außenministeriums, vorbei, wo Schwarzenberg ein Büro hatte, als er die tschechische Diplomatie leitete. Begleitet von einem Polizeiauto fuhr dann das Auto mit dem Sarg zum Schloss Orlík in Südböhmen, wo Schwarzenbergs sterbliche Überreste in der Familiengruft beigesetzt werden sollten.