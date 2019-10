Tschechien will AKW-Ausbau auch gegen EU-Recht durchsetzen

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will den Bau neuer AKW-Blöcke mit allen Mitteln erreichen. "Wir müssen das durchsetzen, selbst wenn wir europäisches Recht brechen müssten", sagte Babis nach Angaben der Agentur CTK am Mittwoch vor Abgeordneten in Prag. Die Sicherheit der Energieversorgung habe für Tschechien Priorität. Kritik an den Plänen kam von österreichischen Politikern.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Tschechien will nicht auf Atomkraft verzichten