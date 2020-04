Tschechien will Corona-Notstand bis 25. Mai verlängern

Tschechien wird den seit 12. März geltenden nationalen Notstand höchstwahrscheinlich bis 25. Mai verlängern, obwohl die Regierung noch vor einigen Tagen mit dessen Beendigung zum 30. April rechnete. Dies hat das Kabinett von Premier Andrej Babis am Freitag beschlossen, allerdings muss dem noch das Abgeordnetenhaus nächste Woche zustimmen, sagte Vizepremier und Innenminister Jan Hamacek.

Die Zustimmung des Parlaments gilt als fast sicher, weil sowohl die beiden Regierungsparteien - die Protestbewegung ANO von Premier Andrej Babis und Hamaceks Sozialdemokraten (CSSD) - als auch die Kommunisten (KSCM), die das Minderheitskabinett dulden, für die Verlängerung des Notstandes sind. Laut dem Chef des Abgeordnetenhauses Radek Vondracek könnte die Abstimmung am 28. April erfolgen.

Der Termin 25. Mai wurde vorgeschlagen, weil gerade an diesem Tag die schrittweise Abschaffung der Restriktionen abgeschlossen sein soll. Die Restriktionen galten bisher als Anordnung des Gesundheitsministeriums, was jedoch am Donnerstag ein Prager Gericht aus formellen Gründen gekippt hatte. So beschloss nun das Kabinett dieselben Maßnahmen als Regierungsmaßnahmen, allerdings aufgrund einer anderen Rechtsnorm - des sogenannten Krisengesetzes. Die Verwendung des Krisengesetzes ist nur im nationalen Notstand möglich.

Tschechien mit 10,6 Mio. Einwohnern beschleunigt die Abschaffung der Beschränkungen, weil die Epidemie-Situation sich in den letzten Tagen deutlich verbessert hat. Am Freitagvormittag wurden insgesamt 7.188 Infektionsfälle registriert, wovon 213 Patienten starben und 2.168 geheilt sind. Am Donnerstag wurden nur 55 Neuinfektionen gemeldet, womit der Anteil von positiven Tests auf 0,7 Prozent gesunken ist.

Quelle: APA