Tschechiens Angst vor der Kälte

Kommunenvertreter warnen vor Engpässen ab Jänner 2023. Nur das kleine Dorf Kněžice wird damit nichts zu tun haben.

Radka Vladyková, Generalsekretärin des tschechischen Städte- und Gemeindeverbands, nahm sich kein Blatt vor den Mund: "Wir haben Hunderte Gemeinden, die noch nicht wissen, ob sie ab 1. Jänner 2023 noch mit Energie versorgt werden." Sie warnt vor großflächigen Engpässen.

"Wir brauchen eine Garantie der Regierung, dass das nicht passieren wird", sagte Vladyková im Rahmen eines bilateralen Arbeitstreffens mit dem Österreichischen Gemeindebund in Prag. Es klang mehr nach Hilferuf als nach Forderung.

17 Prozent Inflation und stark steigende Preise haben einen Großteil der rund 2800 Kommunen im nördlichen Nachbarland in gehörige finanzielle Schieflage gebracht. Was hinzukommt: der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Allein Prag hat an die 100.000 Geflüchtete aufgenommen. Im ganzen Land sind es fast 450.000. Zum Vergleich: In Österreich sind es 72.000. Viele kleinere Gemeinden können nun den finanziellen Zusatzaufwand nicht mehr alleine stemmen. "Die haben das alles selbst bezahlt. Während die Regierung behauptet, die Kommunen hätten ohnehin genug Geld am Konto", klagt Vladyková.

Von den 680 Millionen Euro an Gesamtkosten entfielen rund 100 Millionen Euro auf Unterbringungskosten, auf denen die Kommunen größtenteils sitzen geblieben sind. Mittlerweile habe der Staat schon etwas beigesteuert. Doch: zu wenig, zu spät. "Es herrscht große finanzielle Unsicherheit. Es ist eine sehr stressige Situation." Jetzt schleicht sich auch noch langsam die kalte Jahreszeit heran. Strom, Wärme, Abfallwirtschaft - die Kosten seien jetzt schon am Explodieren.

Im krassen Gegensatz dazu blinzelt Kamil Soukup tiefenentspannt in den strahlend blauen Herbsthimmel. Rund um ihn breitet sich zwar strenger Geruch aus, doch genau der lässt ihn gelassen in die kommenden Monate blicken. Soukup ist so etwas wie Herz und Hirn der Biogasanlage in Kněžice. Das 500-Einwohner-Dorf 90 Kilometer westlich von Prag ist in Tschechien ein einsamer Pionier in Sachen Energieautarkie. Seit 2006 versorgt man sich dort mit der Umwandlung von Gülle und anderen biogenen Abfällen quasi selbst mit Wärme und Strom.

"Meine Mutter Blanka und Bürgermeister Milan Kazda waren damals die Triebfedern", erinnert sich Soukup. Die beiden wollten keine halbe Sache. Lieber eine doppelte. Also eine Kombination aus Biogasanlage und Heizwerk, das mit Hackschnitzeln und Stroh befeuert wird. 124 Millionen tschechische Kronen (aktuell mehr als fünf Millionen Euro) wurden dafür veranschlagt. Für das Dorf natürlich eine viel zu große Summe. "Deshalb haben sich die beiden auf die Suche nach Förderungen gemacht", sagt Soukup. Erfolgreich: Kněžice musste nur 15 Prozent beisteuern. Immer noch genug, denn das Gemeindebudget betrug damals 41.000 Euro. Der Rest kam "größtenteils von der EU".

140 Haushalte werden in Kněžice mit dorfeigener Energie versorgt. Auch die Schule, das Pflegewohnheim und das Gemeindeamt. "Es gibt keinen vergleichbaren Ort in Tschechien", ist Soukup stolz auf seine Heimatkommune. Weniger als ein Fünftel des erzeugten Stroms wird benötigt, der Rest wird ins Netz eingespeist. Soll heißen: Alles wird eingespeist - der Eigenbedarf fließt kostengünstig zurück.

Genau das könnte für Kněžice zum Problem werden. Freilich nicht bei steigenden Energiekosten. Aber im Fall eines großflächigen Blackouts. Denn einen Schalter, den man umlegen könnte, wenn von draußen nichts mehr kommt, gibt es nicht. Doch daran möchte man in Kněžice vorerst nicht denken. Es sei schon beruhigend, wenn man sagen könne: Der Winter kann kommen.