Tschechiens Premier bekennt sich zu Neujahr zur Atomkraft

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hält die Pläne für den Ausbau der Atomenergie-Industrie seines Landes für so wichtig, dass er sie auch in seiner Neujahrsansprache erwähnt hat. In der Rede, die vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, sagte er, die Energiesicherheit sei für sein Land eine "prinzipielle Frage".

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Tschechen beharren auf Energiesicherheit