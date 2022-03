Tschechischer Ex-Premier Babis wegen Betrugs angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in Tschechien hat nach jahrelangen Ermittlungen Anklage gegen den früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis erhoben. Dem Unternehmer und Milliardär würden Subventionsbetrug und Beschädigung der finanziellen Interessen der Europäischen Union vorgeworfen, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde am Montag in Prag mit.

SN/APA/AFP/PETER LAZAR Ungewisse Zukunftsaussichten für tschechischen Ex-Premier Babis