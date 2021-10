Tschechischer Präsident Zeman in stabilem Zustand

Der tschechische Präsident Milos Zeman befindet sich nach Einschätzung seiner Ärzte in einem stabilisierten Zustand. Das teilte eine Sprecherin des Militärkrankenhauses in Prag der Agentur CTK zufolge am Montag mit. Der 77-Jährige war am Sonntag auf die Intensivstation der Klinik gebracht worden - einen Tag nach der Parlamentswahl, bei der die liberal-konservative Opposition eine Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus erringen konnte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Zeman hat eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung