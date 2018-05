Tsipras muss ideologische Scheuklappen ablegen

Nach acht Jahren Dauerstress wollen alle Beteiligten das Thema Griechenland hinter sich lassen. Keiner ist interessiert, das Hellas-Drama in die Länge zu ziehen. Zumal sich in Italien eine Neuauflage der Krise abzuzeichnen beginnt. Die Gläubigerinstitutionen werden Premier Tsipras daher beim Ausstieg aus dem Hilfsprogramm keine Steine in den Weg legen. Doch der eigentliche Test steht erst bevor: Wird sich Griechen-land in den nächsten Jahren wieder eigenständig auf dem Kapitalmarkt refinanzieren können?