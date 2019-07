Tsipras rief Anhänger zur Stimmabgabe am Sonntag auf

Angesichts der drohenden Niederlage seiner Syriza-Partei bei der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag hat Ministerpräsident Alexis Tsipras seine Anhänger zur Stimmabgabe aufgerufen. "Niemand darf den Urnen fernbleiben, niemand darf diesem Kampf ausweichen", sagte Tsipras am Freitagabend vor Sympathisanten in Athen.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Tsipras hielt eine Ansprache in Athen