Tübingen macht es vor: Testen, testen, testen

Die Strategie der Kleinstadt soll zum Vorbild für ganz Deutschland werden. Auch Österreich testet immer mehr.

Auf der täglich aktualisierten Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts gibt es im Moment nur wenige gelb markierte Punkte in einer ansonsten in dunklem Rot gefärbten Umgebung. Gelb steht für Hoffnung, denn Gelb bedeutet: Der Inzidenzwert liegt in diesem Landkreis unter der Marke von 50 (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen). Ein Wert, den die Bundespolitik mit einem langen Lockdown verzweifelt anzustreben versucht.

Gelb markiert ist unter anderem die Universitätsstadt Tübingen südlich von Stuttgart in Baden-Württemberg. Der Inzidenzwert liegt ...