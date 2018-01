Türkei bewegt sich aus Sicht Junckers weg von Europa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat der Türkei neuerlich vorgeworfen, sich von Europa wegzubewegen. Beim Antrittsbesuch der EU-Kommission zu Beginn der bulgarischen Ratspräsidentschaft in Sofia kritisierte Juncker am Freitag erneut die Menschenrechtslage. "Es gibt keinen Fortschritt in türkischen Gefängnissen", meinte er.

SN/APA (AFP)/KRUM STOEV Juncker-Kritik in Bulgarien