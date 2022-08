Türkei droht Finnland und Schweden

Rasche Auslieferung von "Terroristen" oder kein NATO-Beitritt. Der türkische Präsident Erdogan lässt nicht locker.

Die türkische Regierung will an ihrem Nein zu einem NATO-Betritt Schwedens und Finnlands festhalten, wenn die beiden Länder nicht auf die Forderung Ankaras nach Auslieferung angeblicher Terroristen eingehen. Bisher sei keine einzige der gesuchten Personen übergeben worden, sagte der türkische Justizminister Bekir Bozdağ am Wochenende.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hatte Schweden und Finnland als "Brutstätten des Terrors" bezeichnet - eine Anspielung darauf, dass die beiden Länder türkische Regierungskritiker, kurdische Aktivisten und politische Extremisten beherbergen. Kurz vor dem NATO-Gipfel Ende Juni zog Erdoğan sein Veto zurück. Die Erleichterung im Bündnis war groß, aber verfrüht, wie sich jetzt zeigt. Der Beitritt der beiden skandinavischen Länder muss noch von den Parlamenten aller 30 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Damit kann Erdoğan die Norderweiterung immer noch blockieren.

Schweden und Finnland hatten sich bereit erklärt, die Auslieferung von in der Türkei gesuchten Personen beschleunigt zu prüfen. Dabei geht es vor allem um angebliche Mitglieder und Sympathisanten der als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sowie um Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, den Erdoğan für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht. Gülen bestreitet die Vorwürfe.

Schweden hatte angekündigt, die Auslieferungsersuchen im Rahmen seiner Gesetze, des europäischen und des Völkerrechts zu prüfen. Seit dem NATO-Gipfel wurde eine Person an die Türkei ausgeliefert, Justizminister Bozdağ sagte dazu der Zeitung "Milliyet": "Wenn sie glauben, dass sie mit der Auslieferung gewöhnlicher Krimineller ihre Verpflichtungen erfüllen können, irren sie sich." Delegationen aus der Türkei und den beiden Beitrittsländern wollen am 26. August in Helsinki beraten, wie die Differenzen überwunden werden können.