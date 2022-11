Erdogan lässt Zeitpunkt für Bodenoffensive in Syrien offen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan untermauert seine Drohung mit einer Bodenoffensive gegen kurdische Milizen in Syrien, lässt aber den Zeitpunkt des Beginns offen. "Wir setzen den Einsatz aus der Luft fort und werden zum für uns günstigsten Zeitpunkt von Land aus hart gegen die Terroristen vorgehen", sagte Erdogan am Mittwoch vor den Abgeordneten seiner AKP-Partei. Russland rief die Türkei unterdessen auf, von einer umfassenden Bodenoffensive in Syrien abzusehen.

SN/APA/AFP/BAKR ALKASEM Die Türkei schlägt wild unm sich