Die Türkei bekommt russische Raketen. Sehr zum Unmut Washingtons. Doch Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hat gute Kontakte zu Donald Trump. Ob ihm das hilft?

Mit dem Kauf von russischen Raketen legt sich die Türkei mit den USA an: Am Freitag trafen die ersten drei Lieferungen von Teilen des russischen Luftabwehrsystems S-400 auf dem Luftweg in Ankara ein.

Wie wird Washington reagieren? Die ...