Türkei: Erstes Schiff mit Mais verlässt Ukraine Montag früh

Nach einem Abkommen zum Ende der Getreideblockade verlässt das erste mit Mais beladene Schiff nach Angaben der Türkei noch Montag früh den Hafen von Odessa. Das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff "Razoni" werde den ukrainischen Hafen um 7.30 Uhr MESZ Richtung Libanon verlassen, so das türkische Verteidigungsministerium am Montag. Die Getreidelieferung erfolge im Rahmen des am 22. Juli geschlossenen Abkommens, weitere Exporte sollen folgen.

SN/APA/AFP/STRINGER Die ersten Getreidelieferungen verlassen die Ukraine