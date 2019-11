Türkei fasst Ehefrau von getötetem IS-Chef Baghdadi

Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Ehefrau des getöteten Chefs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, festgenommen. Al-Baghdadi habe sich selbst in die Luft gesprengt und die USA habe dazu eine "solide Kommunikationskampagne" betrieben, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Erdogan nutzt Festnahme als Seitenhieb gegen die USA