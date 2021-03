Türkei fordert "Erneuerung" des EU-Flüchtlingsdeals

Fünf Jahre nach dem Flüchtlingsdeal mit der EU hat die Türkei dessen "Erneuerung" und Ausweitung gefordert. Das Abkommen von 2016 müsse "in seiner Gesamtheit überdacht werden", sagte der türkische Vizeaußenminister Faruk Kaymakci der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte nicht nur die Bekräftigung bisher nicht erfüllter Zusagen, sondern auch mehr Geld für die Flüchtlingsversorgung in der Türkei und eine Unterstützung der freiwilligen Rückkehr von Syrern in ihre Heimat.

SN/APA (AFP)/ANTHI PAZIANOU Mit Hilfe des Deals sollten griechische Inseln entlastet werden