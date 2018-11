Türkei gab Tonaufnahmen über Khashoggi-Tötung weiter

Die Türkei hat Aufnahmen im Zusammenhang mit der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geteilt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Samstag in Ankara, die Informationen seien an Saudi-Arabien, die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien weitergegeben worden. Laut einem Zeitungsbericht soll Khashoggis Leiche in Säure aufgelöst worden sein.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Von Khashoggis Leiche fehlt jede Spur