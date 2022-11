Türkei griff 471 kurdische Ziele im Irak und Syrien an

Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der jüngsten Militäroffensive im Irak und in Syrien 471 Ziele angegriffen. Dabei seien insgesamt "254 Terroristen neutralisiert" worden, erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch. "Die Operation wird mit Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen fortgesetzt", so Akar. Er machte keine Angaben zu möglichen zivilen Opfern. Seine Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

