Türkei hob Sperrung von Onlinelexikon Wikipedia auf

Nach fast drei Jahren hat ein Gericht in Ankara am Mittwoch die Sperrung des Onlinelexikons Wikipedia in der Türkei aufgehoben. Die türkischen Behörden hatten die Online-Enzyklopädie im April 2017 wegen Artikeln blockiert, welche die Regierung in Verbindung mit Extremistengruppen brachten.

SN/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE Das Onlinelexikon war seit 2017 gesperrt