Türkei könnte bald Bodentruppen nach Syrien senden

Die Türkei ist nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem baldigen Einsatz von Bodentruppen im Norden Syriens bereit. "Wir gehen davon aus, dass unsere Bodentruppen bald in die Region eindringen werden", sagte Erdogan laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag in der Provinz Mus.

Diplomatische Mittel haben laut Erdogan aber Priorität