Türkei meldet Tote bei Raketenangriff aus Syrien

Aus Nordsyrien sind nach Angaben des türkischen Provinzgouverneurs von Karkamis am Montag fünf Raketen auf die türkische Grenzregion abgefeuert worden. Dabei seien zwei Menschen getötet und sechs Personen verletzt worden. Der Sender CNN Türk berichtete, die Raketen seien aus der Region Kobane gekommen, die von der kurdischen Miliz YPG kontrolliert wird. Die Raketen hätten eine Schule, zwei Häuser und einen Lastwagen getroffen.

Unterdessen deutete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Ausweitung der jüngsten Militärkampagne im Nachbarland an. Die Operationen in Nordsyrien und dem Nordirak seien nicht auf Luftangriffe beschränkt. Man erörtere auch den Einsatz von Bodentruppen, berichtete der Sender CNN Türk.

Die Spannungen in Grenzregionen der Türkei hatten nach Luftangriffen auf Dutzende kurdische Stellungen in Nordsyrien und den Nordirak am Wochenende zugenommen. Die Türkei hatte in der Nacht auf Sonntag Luftangriffe auf Stützpunkte militanter Kurden geflogen. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf einen Bombenanschlag in einer belebten Einkaufsstraße in Istanbul. Dabei waren sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden.