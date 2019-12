Türkei: Rückzug aus Syrien erst nach Friedenslösung

Die Türkei wird ihre Truppe aus dem Norden Syriens nach Aussage von Außenminister Mevlüt Cavusoglu erst nach einer politischen Lösung des Konflikts in ihrem Nachbarland zurückziehen. Andernfalls würden entweder "Terroristen" das Machtvakuum füllen, oder das syrische Regime würde wieder die Kontrolle übernehmen, sagte Cavusoglu bei einer Mittelmeerkonferenz am Freitag in Rom.

SN/APA (AFP/Archiv)/BAKR ALKASEM Türkei will verhindern, dass "Terroristen" das Machtvakuum ausnützen