Türkei schließt Grenzen zu Griechenland und Bulgarien

Die Türkei schließt einem Medienbericht zufolge ab Mitternacht ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien. Grund sei die Coronavirus-Pandemie, meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Ankara hatte kürzlich seine Grenzen zur EU trotz des Flüchtlingspakts mit Brüssel wieder geöffnet. In der Nacht auf Mittwoch kam es an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANGELOS TZORTZI An der Grenze kommt es immer wieder zu Unruhen.