Türkei schloss Vorbereitungen für Militäroffensive ab

Die Türkei hat ihre Vorbereitungen für die Militäroffensive in Nordsyrien abgeschlossen. "Alle Vorbereitungen für den Einsatz sind abgeschlossen", teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. In Washington wurde inzwischen in den Reihen der Republikaner die Kritik an US-Präsident Donald Trump wegen des US-Truppenabzugs von der türkisch-syrischen Grenze immer lauter.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Trump drohte der Türkei