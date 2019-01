Türkei setzt vorgeschlagene "Sicherheitszone" in Syrien um

Die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene "Sicherheitszone" in Nordsyrien soll nach Angaben des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan von der Türkei umgesetzt werden. Erdogan sagte am Dienstag vor Abgeordneten seiner Partei in Ankara, es sei eine Vereinbarung von "historischer Bedeutung" zwischen ihm und Trump erreicht worden.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN/SAUL LOEB Die Präsidenten Erdogan und Trump