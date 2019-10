Türkei startete laut Erdogan Offensive in Nordsyrien

Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die türkischen Streitkräfte hätten die Operation gemeinsam mit pro-türkischen Rebellen gestartet, schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf Twitter. Zuvor rief die kurdische Autonomieverwaltung die Zivilbevölkerung zur Generalmobilmachung auf.

Die "Operation Friedensquelle" gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) habe begonnen, schrieb Erdogan am Mittwoch auf Twitter. Sie solle den "Terrorkorridor" an der türkischen Grenze beseitigen und Frieden und Ruhe schaffen.

Laut der kurdischen Autonomieverwaltung sollten sich Zivilisten "an die Grenze zur Türkei begeben, um in diesem heiklen historischen Moment Widerstand zu leisten". Sie kündigte zudem an, die USA und die gesamte internationale Gemeinschaft für eine mögliche "humanitäre Katastrophe" verantwortlich zu machen. Die USA hatten zu Wochenbeginn Soldaten aus Stellungen in Nordsyrien abgezogen und damit das Feld für eine türkische Militäroffensive bereitet.

Syrien zeigte sich entschlossen, gegen die Offensive der Türkei vorzugehen. Bei den "rücksichtslosen Erklärungen und feindlichen Absichten des türkischen Regimes" handle es sich um einen offenen Verstoß gegen die Souveränität des Landes, hieß es aus dem Außenministerium in Damaskus, wie die staatliche Agentur Sana am Mittwoch meldete. Das "feindselige Verhalten des Erdogan-Regimes" zeige die Expansionsbestrebungen der Türkei, hieß es weiter. Zugleich beschuldigte Syriens Regierung die Kurden, sie trügen die Verantwortung für die Ereignisse, weil sie sich den US-Amerikanern ausgeliefert hätten.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Spezialkräfte aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet abzuziehen, hatte in Washington massive Kritik ausgelöst. Auch in den Reihen seiner eigenen Partei brachte die Entscheidung Trump den Vorwurf ein, die Kurden im Stich zu lassen. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) gehörten lange zu den wichtigsten US-Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Der US-Präsident versicherte daraufhin, die USA würden ihre kurdischen Verbündeten nicht fallen lassen. Ankara drohte er mit der "totalen Zerstörung und Auslöschung" der türkischen Wirtschaft, sollte die Türkei in Nordsyrien "irgendetwas tun", was er als "tabu" betrachte.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die "Widersprüche" in der Syrien-Politik der USA am Mittwoch scharf und warnte vor einem drohenden Flächenbrand in der Region. Die Kurden seien "extrem beunruhigt" und fürchteten, dass der US-Truppenabzug "die ganze Region in Brand setzen" könne, sagte Lawrow: "Dies muss um jeden Preis verhindert werden." Den USA warf Lawrow vor, "ihre Versprechen viele Male gebrochen" zu haben.

Der Nordosten Syriens wird seit Jahren von der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und der YPG-Miliz als ihrem militärischen Arm kontrolliert. Die Türkei betrachtet die Präsenz der Kurdenmiliz an ihrer Grenze als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist. Seit 2016 ging Ankara bereits zwei Mal gegen die YPG vor.

