Türkei-Stichwahl: Stimmen der Nationalisten entscheiden

Nicht nur Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Unterstützung von Rechten, sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu ebenso.

Die türkischen Wählerinnen und Wähler bestimmen am Sonntag in der Stichwahl, wer das Land in den nächsten fünf Jahren als Präsident führen soll: Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan oder Kemal Kılıçdaroğlu.

Erdoğan geht als Favorit in die Abstimmung. Seit 2003 bestimmt er den Kurs des Landes, zunächst als Premier und seit 2014 als Präsident mit einem zunehmend autoritären Regierungsstil. Sein Herausforderer Kılıçdaroğlu tritt als gemeinsamer Kandidat mehrerer Oppositionsparteien an. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Konda vom Donnerstag kommt Erdoğan ...