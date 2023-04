Türkei, Syrien, Iran und Russland beraten über Syrien-Krieg

In einem weiteren Schritt der Annäherung zwischen der Türkei und Syrien wollen sich die Verteidigungsminister beider Länder am Dienstag in Moskau treffen. An den Gesprächen nehmen auch die Verteidigungsminister Irans und Russlands sowie die Geheimdienstchefs der vier Länder teil, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag. Ziel sei, die Probleme im Bürgerkriegsland Syrien durch Verhandlungen zu lösen und Frieden in der Region zu erreichen, so Akar.

BILD: SN/APA/AFP/AAREF WATAD Gespräche der Verteidigungsminister zu Syrien-Krieg