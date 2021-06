Türkei tritt aus der Istanbul Konvention aus: Ein Schlag ins Gesicht für viele Frauen

Die Türkei verlässt am Donnerstag die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen. Für Türkinnen werde es nun schwieriger, Hilfe zu finden, befürchtet die Leiterin eines Istanbuler Frauenhauses.

Die Frauen in der Türkei rebellieren: Hunderte von ihnen gingen Ende März auf die Straße, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdoğan angekündigt hatte, dass die Türkei am 1. Juli die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen verlassen werde. Der türkische Präsident gab mit dem Austritt zahlreichen konservativ-religiösen Gruppen nach. Sie befürchteten, dass mit dem internationalen Abkommen die Zahl der Scheidungen in der Türkei zunehmen. Für sie war die Istanbul-Konvention eine Bedrohung für die traditionelle Familie: Vater, Mutter, Kind(er).

Viele Frauenrechtlerinnen ...