Türkei und Frankreich fordern Ende syrischer Idlib-Offensive

Die Türkei und Frankreich haben ein Ende der syrischen Militäroffensive in der zur Deeskalationszone erklärten Provinz Idlib gefordert. Syriens Verbündete Russland und Iran sollten Druck auf die Führung in Damaskus ausüben, damit die Angriffe aufhörten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Idlib wurde eigentlich zur Deeskalationszone erklärt