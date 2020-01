Türkei und Russland: Waffenruhe in Libyen ab Sonntag

Die Türkei und Russland haben am Mittwoch zu einer Waffenruhe im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen aufgerufen. Die Feuerpause solle um Mitternacht in der Nacht auf Sonntag in Kraft treten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Darauf hätten sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Istanbul verständigt.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Putin (m.) und Erdogan (l.) sind sich einig geworden